По данным Приволжской транспортной прокуратуры, в 2022 году житель Уфы ввез из-за рубежа легковой автомобиль марки «Тойота» под видом транспортного средства, используемого для международных перевозок.

В дальнейшем местный житель пользовался машиной в личных целях, ее нахождение в стране надлежащим образом не оформил и уклонился от уплаты таможенных платежей.

В этой связи автовладельцу были начислены таможенные платежи и пени на сумму свыше 1 млн рублей.

Автомобиль задержали, но пошлины добровольно уплачены не были. По иску транспортной прокуратуры Калининский районный суд Уфы изъял незаконно находящийся на территории России автомобиль в собственность государства.