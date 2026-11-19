По данным Приволжской транспортной прокуратуры, в 2022 году житель Уфы ввез из-за рубежа легковой автомобиль марки «Тойота» под видом транспортного средства, используемого для международных перевозок.
В дальнейшем местный житель пользовался машиной в личных целях, ее нахождение в стране надлежащим образом не оформил и уклонился от уплаты таможенных платежей.
В этой связи автовладельцу были начислены таможенные платежи и пени на сумму свыше 1 млн рублей.
Автомобиль задержали, но пошлины добровольно уплачены не были. По иску транспортной прокуратуры Калининский районный суд Уфы изъял незаконно находящийся на территории России автомобиль в собственность государства.
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