В МВД России предупредили о массовой рассылке sms якобы от сервиса «Мои Документы». В них говорится, что к личному кабинету привязано новое устройство, с которого уже выполнен вход. Такое сообщение, несомненно, вызовет тревогу, даже если получатель никогда не работал с таким сервисом. Цель — побудить абонентов самим вступить в переписку или перезвонить на указанный в сообщении номер. Далее в личном общении «социальные инженеры» попытаются выведать финансовую информацию, будут убеждать защитить аккаунт, сообщить присланные коды.

«Не нужно отвечать на подобные сообщения и вступать в переписку с отправителем, тем более сообщать посторонним коды из sms, пароли и персональные данные. Если волнуетесь о состоянии аккаунта — проверьте его, не переходя по ссылкам, через официальные сайты и приложения», — посоветовали в управлении по борьбе с киберпреступлениями МВД РФ.