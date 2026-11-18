В Салавате сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков задержали 42-летнего местного жителя, обнаружив у него пакет с 460 граммами конопли, сообщили в администрации города.

Задержанный признался, что собрал дикорастущие части растений для личного употребления. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит лишение свободы до 10 лет.

Ранее в Ермекеевском районе обнаружили «плантацию» конопли, сообщал «Башинформ».