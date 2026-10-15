У жителя Башкирии обнаружили «плантацию» конопли

В Ермекеевском районе суд рассмотрит дело 29-летнего местного жителя, который обвиняется в незаконном обороте наркотиков и изготовлении оружия.

Как сообщает прокуратура района, в сентябре-октябре 2025 года мужчина собрал в поле коноплю, которую хранил в своей бане для дальнейшего употребления, а с апреля по июль 2026 года он вырастил 23 куста растения.

Кроме того, фигурант уголовного дела в своем гараже, используя угловую шлифовальную машину и иные приспособления, изготовил метательное оружие.

Уголовное дело направили в Бижбулякский межрайонный суд.

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