В Уфе участникам массовой драки у бара вынесли приговор

Кировский районный суд Уфы вынес приговор по массовой драке, которая произошла у «Вгостибара».
Напомним, в апреле 2025 года у ночного заведения произошел конфликт. Знакомый подсудимых, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, в ответ на замечание охранника бара ударил его и распылил в лицо содержимое перцового баллончика.
Ссора продолжилась на улице, где к дебоширу присоединились трое обвиняемых. Они напали на двоих посетителей бара и сотрудников охраны. Один из подсудимых внутренней частью автомобильной дверной ручки ударил по голове потерпевшего.
Всего в результате конфликта пострадали шесть человек. Один из обвиняемых нанес двоим оппонентам ножевые ранения.
Двоих хулиганов суд приговорил к лишению свободы на срок от 4 лет до 4 лет 2 месяцев, третьему — в виде 3 лет принудительных работ с удержанием 15% из заработной платы в доход государства.
Приговор в законную силу не вступил, сообщили в объединенной пресс-службе судов Башкирии.
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