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11:18 (UTC+5), 15 Октября 2026

В Уфе участникам массовой драки у бара вынесли приговор

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архив ИА «Башинформ»
Фото: архив | ИА «Башинформ»
Ляйсан Закирова

Кировский районный суд Уфы вынес приговор по массовой драке, которая произошла у «Вгостибара».

Напомним, в апреле 2025 года у ночного заведения произошел конфликт. Знакомый подсудимых, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, в ответ на замечание охранника бара ударил его и распылил в лицо содержимое перцового баллончика.

Ссора продолжилась на улице, где к дебоширу присоединились трое обвиняемых. Они напали на двоих посетителей бара и сотрудников охраны. Один из подсудимых  внутренней частью автомобильной дверной ручки ударил по голове потерпевшего.

Всего в результате конфликта пострадали шесть человек. Один из обвиняемых нанес двоим оппонентам ножевые ранения.

Двоих хулиганов суд приговорил к лишению свободы на срок от 4 лет до 4 лет 2 месяцев, третьему — в виде 3 лет принудительных работ с удержанием 15% из заработной платы в доход государства.

Приговор в законную силу не вступил, сообщили в объединенной пресс-службе судов Башкирии.

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