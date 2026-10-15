В Уфе участникам массовой драки у бара вынесли приговор

Кировский районный суд Уфы вынес приговор по массовой драке, которая произошла у «Вгостибара».

Напомним, в апреле 2025 года у ночного заведения произошел конфликт. Знакомый подсудимых, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, в ответ на замечание охранника бара ударил его и распылил в лицо содержимое перцового баллончика.

Ссора продолжилась на улице, где к дебоширу присоединились трое обвиняемых. Они напали на двоих посетителей бара и сотрудников охраны. Один из подсудимых внутренней частью автомобильной дверной ручки ударил по голове потерпевшего.

Всего в результате конфликта пострадали шесть человек. Один из обвиняемых нанес двоим оппонентам ножевые ранения.

Двоих хулиганов суд приговорил к лишению свободы на срок от 4 лет до 4 лет 2 месяцев, третьему — в виде 3 лет принудительных работ с удержанием 15% из заработной платы в доход государства.

Приговор в законную силу не вступил, сообщили в объединенной пресс-службе судов Башкирии.