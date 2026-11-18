Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по РБ, вечером 24 октября этого года в селе Прибельский на пересечении улиц Салавата Юлаева и Энергетической произошло столкновение велосипеда, которым управлял подросток, с прицепом легкового автомобиля под управлением подозреваемого.
В ДТП ребенок получил травмы, от которых позже скончался в больнице.
«Первоначально, уголовное дело было возбуждено органами внутренних дел. По инициативе следственного управления уголовное дело передано для дальнейшего расследования в производство следственного отдела СК», — проинформировали в ведомстве.
С подозреваемым провели первоначальные следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следователи продолжают сбор и фиксацию доказательств по делу, назначен комплекс судебных экспертиз. Ход расследования находится на контроле руководства следственного управления республики.
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