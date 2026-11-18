Как рассказали «Башинформу» в пресс-службе ведомства, в результате оперативно-розыскных мероприятий на территории Оренбургской области сотрудники оперативного отдела УФСИН России по РБ установили местонахождение и задержали осуждённого, скрывавшегося от правоохранительных органов на протяжении 17 лет.

Выяснилось, что в период розыска мужчина вёл замкнутый образ жизни, не поддерживал контактов с родственниками, не пользовался телефоном, интернетом и социальными сетями.

После задержания осуждённый был заключён под стражу. Что именно натворил беглый преступник — не уточняется.