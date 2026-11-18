По данным пресс-службы прокуратуры РБ, мужчина на протяжении долгого времени брал деньги у девяти сотрудников — от 11 до 109 тысяч рублей. Взамен он не наказывал их и не лишал премий. Общая сумма взяток превысила 350 тысяч рублей.
Суд назначил ему наказание в виде 8 лет колонии строгого режима и штраф 700 тысяч рублей. Также осужденному запрещено занимать руководящие должности в сфере пассажирских перевозок сроком на 5 лет. Более 175 тысяч рублей, полученных как взятки, изъяли в пользу государства.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.