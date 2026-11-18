По данным пресс-службы прокуратуры РБ, мужчина на протяжении долгого времени брал деньги у девяти сотрудников — от 11 до 109 тысяч рублей. Взамен он не наказывал их и не лишал премий. Общая сумма взяток превысила 350 тысяч рублей.

Суд назначил ему наказание в виде 8 лет колонии строгого режима и штраф 700 тысяч рублей. Также осужденному запрещено занимать руководящие должности в сфере пассажирских перевозок сроком на 5 лет. Более 175 тысяч рублей, полученных как взятки, изъяли в пользу государства.