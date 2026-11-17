По данным пресс-службы МВД по РБ, 37-летний житель города Агидели перевёл аферистам 3,9 миллиона рублей. Ему позвонили в мессенджере и предложили быстро заработать на криптовалюте. Мужчина установил специальное приложение и начал переводить деньги якобы для биржевых операций — сначала свои накопления, потом взял кредит и занял крупную сумму у знакомых.
На экране приложения его виртуальный счёт рос, но когда он понял, что стал жертвой обмана, вернуть деньги уже не смог.
По данному факту полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.
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