По данным пресс-службы прокуратуры РБ, женщина, являясь индивидуальным предпринимателем, оказывала услуги по продаже мебели.

С декабря 2022 года по январь 2025 года к ней обратились 16 лиц, желавшие приобрести кухонные гарнитуры. Не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства, она получила от них оплату за товар в сумме свыше 7,5 млн рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.

Подсудимая не признала свою вину, ущерб не возместила. Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и взыскал сумму причиненного ущерба в пользу потерпевших. Женщину взяли под стражу в зале суда.