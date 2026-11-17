По данным пресс-службы прокуратуры РБ, женщина, являясь индивидуальным предпринимателем, оказывала услуги по продаже мебели.
С декабря 2022 года по январь 2025 года к ней обратились 16 лиц, желавшие приобрести кухонные гарнитуры. Не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства, она получила от них оплату за товар в сумме свыше 7,5 млн рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.
Подсудимая не признала свою вину, ущерб не возместила. Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и взыскал сумму причиненного ущерба в пользу потерпевших. Женщину взяли под стражу в зале суда.
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