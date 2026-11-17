К моменту прибытия первых пожарно-спасательных подразделений из окон дома валил густой дым. Огнеборцы сразу приступили к разведке и спасению людей.
Как рассказали в пресс-службе МЧС по РБ, с помощью трехколенной лестницы из задымленного помещения был эвакуирован мальчик. Ребенка немедленно передали бригаде скорой медицинской помощи с диагнозом «отравление угарным газом». Несмотря на все усилия врачей, спасти жизнь мальчика не удалось — он скончался в больнице.
Пожар удалось ликвидировать на площади 100 кв. м. К тушению привлекались 15 человек и 7 единиц техники. Дознаватель МЧС России, эксперт испытательной пожарной лаборатории и оперативно-следственная группа выясняют причины и обстоятельства пожара.
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