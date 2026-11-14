В Башкирии ревнивец поджег дом экс-возлюбленной

В Мишкинском районе задержали подозреваемого в поджоге из‑за ревности. 39-летняя жительница одной из деревень обратилась в полицию и сообщила, что ее 45-летний бывший возлюбленный пытался поджечь ее дом.
На место происшествия выехала оперативная группа. Полицейские выяснили, что мужчина хотел возобновить отношения, но потерпевшая была против. Тогда он облил бензином веранду дома и поджёг её. В момент возгорания хозяйка находилась дома. Она заметила огонь и смогла потушить пламя сама. В результате инцидента частичные повреждения получила веранда.
Подозреваемого задержали сотрудники уголовного розыска местного отдела МВД и доставили в отдел для разбирательства. Возбуждено уголовное дело о покушении на умышленное уничтожение имущества. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
Ранее ревнивый парень из Уфы поджег машину соперника.
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