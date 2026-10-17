Ревнивец из Уфы поджег машину соперника

В деревне Атаевка Кировского района Уфы сотрудники полиции задержали подозреваемого в поджоге автомобиля. Как сообщили в дежурной части МВД по РБ, 15 октября около пяти утра 23-летний местный житель обнаружил, что его ВАЗ-2113, припаркованный у дома по улице Атаевской, горит. Кроме того, неизвестный разбил три окна в доме и скрылся. В результате возгорания машина выгорела полностью, а огонь повредил часть кровли рядом стоящего гаража.
Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался неработающий, ранее неоднократно судимый 45-летний житель Уфимского района. Мужчина дал признательные показания и пояснил, что пошёл на преступление из чувства ревности к своей знакомой. Ночью он перелез через забор на территорию частного дома, облил автомобиль потерпевшего горючей жидкостью, поджёг его, а после деревянной палкой разбил в доме три окна.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества). Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.
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