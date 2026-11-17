В полицию обратилась жительница Белорецкого района: из домашнего сейфа пропали 90 тысяч рублей. Сын рассказал, что деньги забрали мошенники под угрозой расправы.

«Оставшись дома один, подросток, прочитав инструкцию, нашёл резервный код и похитил деньги из сейфа родителей. Понимая, что пропажу обнаружат, он попытался скрыть содеянное, придумав „легенду“ о телефонных мошенниках. Похищенные средства потратил на развлечения», — рассказали в полиции.

Позже подросток повторно похитил из того же сейфа ещё 50 тысяч рублей, а также воспользовался банковской картой бабушки для покупок и оплаты жидкости для заправки вейпа через знакомого прохожего. Общая сумма ущерба составила около 140 тысяч рублей.

По информации пресс-службы МВД по РБ, материалы передали в комиссию по делам несовершеннолетних. Рассматривается вопрос о помещении подростка в центр временного содержания.