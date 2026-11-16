В Стерлитамаке сотрудники полиции устанавливают обстоятельства очередного мошенничества: местная жительница лишилась более 145 тысяч рублей, пытаясь заработать на торговой бирже

В дежурную часть Управления МВД России по Стерлитамаку обратилась 39-летняя местная жительница с заявлением о мошенничестве.

По словам женщины, в интернете она заинтересовалась возможностью дополнительного заработка на торговой бирже. Вскоре с ней связалось неизвестное лицо, которое предложило помощь в инвестировании денежных средств и пообещало стабильный доход от совершения торговых операций.

Под предлогом получения прибыли злоумышленник убедил потерпевшую перевести денежные средства на указанные им счета. Доверившись обещаниям и рассчитывая приумножить свои сбережения, женщина несколькими онлайн-переводами перечислила более 145 тысяч рублей.

Однако обещанного дохода заявительница так и не получила. После перевода денег связь с предполагаемым помощником прекратилась, а вернуть вложенные средства не удалось. Осознав, что стала жертвой обмана, женщина обратилась в полицию.