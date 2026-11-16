По словам женщины, в интернете она заинтересовалась возможностью дополнительного заработка на торговой бирже. Вскоре с ней связалось неизвестное лицо, которое предложило помощь в инвестировании денежных средств и пообещало стабильный доход от совершения торговых операций.
Под предлогом получения прибыли злоумышленник убедил потерпевшую перевести денежные средства на указанные им счета. Доверившись обещаниям и рассчитывая приумножить свои сбережения, женщина несколькими онлайн-переводами перечислила более 145 тысяч рублей.
Однако обещанного дохода заявительница так и не получила. После перевода денег связь с предполагаемым помощником прекратилась, а вернуть вложенные средства не удалось. Осознав, что стала жертвой обмана, женщина обратилась в полицию.
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