68-летняя жительница Краснокамского района обратилась в полицию: она потеряла 2 млн рублей, отложенные на покупку квартиры. Женщина обналичила деньги и поехала к нотариусу, но в автобусе при оплате проезда оставила свёрток с деньгами возле кабины водителя.

Полицейские оперативно просмотрели записи камер видеонаблюдения, нашли нужный автобус и установили, что сумку заметил водитель — он сразу передал находку правоохранителям.

Деньги вернули пенсионерке полностью. Она поблагодарила полицейских за помощь.