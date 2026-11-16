В Туймазинском районе в субботу произошла трагедия. Два человека отравились угарным газом. Один из них погиб, второго экстренно госпитализировали в реанимацию районной больницы. На данный момент пострадавший чувствует себя лучше, его перевели в терапевтическое отделение. Состояние врачи оценивают как средней степени тяжести, сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

Ранее в Туймазах пожар в бане унёс жизнь пожилого мужчины.