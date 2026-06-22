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04:40 (UTC+5), 22 Июня 2026

Житель Башкирии умер из-за пожара в бане

В Туймазах пожар в бане унёс жизнь пожилого мужчины, сообщили в Главном управлении МЧС по Башкирии.

Фото: пресс-служба | ГУ МЧС по РБ
Галина Бахшиева

Сегодня рано утром на улице Монолитной в Туймазах загорелась бревенчатая баня. Прибывшие на место ЧП спасатели ликвидировали пожар.

«К сожалению, во время тушения в пристрое между домом и баней обнаружен погибший 78-летний мужчина. Причина пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются», — добавили в Главном управлении МЧС по региону.

Спасатели настоятельно рекомендуют следить за печным оборудованием. Регулярно проверять целостность кирпичной кладки и дымохода. Трещины — прямая дорога к возгоранию.

«Установите автономный дымовой пожарный извещатель, — советуют спасатели. — Этот недорогой прибор способен громким звуком разбудить и предупредить о задымлении, спасая жизнь даже ночью».

Ранее двое учеников полицейского класса из Стерлитамака предотвратили трагедию во время пожара в многоэтажном доме, сообщал Башинформ.

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