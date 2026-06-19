Настоящие герои! В Башкирии школьники вывели жильцов из горящего дома

По данным пресс-службы МВД по РБ, вечером 25 мая в многоквартирном доме на улице Машиностроителей произошел серьезный пожар. Жертв и масштабных разрушений удалось избежать благодаря бдительности и мужеству двоих школьников — учащихся профильного полицейского класса полилингвальной многопрофильной школы №23.

Восьмиклассники Радмир Давлетшин и Денис Артемьев первыми заметили задымление в одной из секций дома. Мальчики не поддались панике. Они немедленно вызвали пожарных и, не дожидаясь их прибытия, начали самостоятельно оповещать жильцов: стучали в двери, будили соседей и помогали людям покинуть зону задымления.

Ребята действовали четко: вывели на улицу пожилых людей и предупредили семью с маленькими детьми. Своими решительными действиями школьники взяли на себя роль координаторов эвакуации, что помогло избежать массовой трагедии.

Прибывшие экстренные службы ликвидировали возгорание. Без последствий не обошлось: огонь повредил кровлю дома, пять квартир, а также легковой автомобиль, находившийся рядом со зданием.

Особую тревогу вызвало то, что в одной из пострадавших квартир проживает многодетная семья с тремя детьми. Но именно благодаря тому, что ребята разбудили соседей и не прошли мимо, никто из этой семьи не пострадал. Жильцы были своевременно оповещены и покинули опасную зону.

Денис Артемьев и Радмир Давлетшин не только прилежно осваивают учебную программу, но и участвуют в общественной жизни школы, являются волонтерами и участниками акции «Парад Победы». Знания и навыки, полученные в полицейском классе, помогли юным героям не растеряться в критической ситуации и действовать быстро, ведь счет шел на минуты. Важна и семейная традиция. Отец Дениса — Владислав Артемьев, пенсионер МВД. Он отдал службе в органах внутренних дел 22 года и вышел на пенсию с должности начальника дежурной части Управления МВД России города Стерлитамака в звании майора полиции. Именно его пример и рассказы о том, что значит защищать людей, стали для мальчика нравственным ориентиром. Впитав уважение к профессии, Денис вместе с другом доказали, что достойны продолжать дело старшего поколения.

В ближайшее время юных героев пригласят для награждения.

Ранее в Башкирии в сгоревшем доме нашли труп мужчины.