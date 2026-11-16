В Уфе росгвардейцы задержали нетрезвого мужчину, пытавшегося проникнуть в ломбард. Сигнализация сработала в одном из офисов на улице Менделеева. Ближайшая группа задержания находилась в полукилометре от места, поэтому оперативно прибыла на место.

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии обнаружили, что в поврежденную входную дверь пытается пролезть мужчина. Как заявил нетрезвый 28-летний уфимец, он пришел забрать свои ценности, которые ранее сдал в ломбард. Тот факт, что учреждение закрыто, его не смутил, он решил срочно реализовать свой план.

Представитель ломбарда написал заявление. Задержанного передали сотрудникам полиции, сообщили «Башинформу» в Росгвардии.

Ранее уфимка потеряла 400 тысяч рублей, участвуя в розыгрыше через мессенджер.