В Уфе росгвардейцы задержали нетрезвого мужчину, пытавшегося проникнуть в ломбард. Сигнализация сработала в одном из офисов на улице Менделеева. Ближайшая группа задержания находилась в полукилометре от места, поэтому оперативно прибыла на место.
Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии обнаружили, что в поврежденную входную дверь пытается пролезть мужчина. Как заявил нетрезвый 28-летний уфимец, он пришел забрать свои ценности, которые ранее сдал в ломбард. Тот факт, что учреждение закрыто, его не смутил, он решил срочно реализовать свой план.
Представитель ломбарда написал заявление. Задержанного передали сотрудникам полиции, сообщили «Башинформу» в Росгвардии.
Ранее уфимка потеряла 400 тысяч рублей, участвуя в розыгрыше через мессенджер.
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