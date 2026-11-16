По данным пресс-службы МВД по РБ, ей предложили внести залог — 200 тысяч рублей с обещанием возврата суммы и выплаты процентов. Часть денег она взяла в кредит. Переводы были сделаны по указанию неизвестного пользователя «Владимир» на сторонние счета и электронные кошельки.

После выполнения всех условий деньги не поступили, а организаторы перестали выходить на связь и заблокировали девушку. Общий ущерб составил более 400 тысяч рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.