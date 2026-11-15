Пенсионерка из Башкирии вложила 2 млн рублей в сомнительную платформу

Ей позвонил лжеспециалист, который убедил её открыть счёт на сомнительной платформе для торговли валютой. Женщина поверила мошенникам: она регулярно переводила им деньги и видела, как растут цифры на экране.

За несколько месяцев пенсионерка перевела около 2 млн рублей, часть из которых взяла в кредит. Когда она захотела вывести свои накопления, доступ к личному кабинету заблокировали, а «наставники» перестали отвечать на звонки.

Сейчас по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.