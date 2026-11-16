В Уфе 44-летний водитель «Мицубиси Аутлендер» сбил ребенка. Авария произошла в выходные напротив дома №40 по улице Карла Маркса. По данным столичной ГАИ, пострадавшая дошкольница шла по регулируемому пешеходному переходу.
Девочку доставили в больницу скорой медицинской помощи. Госпитализация не потребовалась, сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.
По факту аварии проводится расследование.
Ранее стало известно, что в Башкирии в выходные в двух ДТП погибли три человека.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.