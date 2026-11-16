По данным пресс-службы ГАИ РБ, в Баймакском районе зарегистрировано ДТП, в котором два человека погибли и три пострадали. По предварительной информации, накануне ночью на 102 км автодороги Магнитогорск — Ира 27-летний водитель «Шкоды Октавиа» допустил столкновение со встречной машиной «ВАЗ-2115» под управлением 19-летнего водителя.

В результате ДТП 37-летняя пассажирка «Шкоды» и пассажирка отечественного автомобиля от полученных телесных повреждений скончались на месте до приезда «скорой». 19-летний пассажир «ВАЗ-2115» и водители обоих машин с различным травмами были доставлены в больницу.