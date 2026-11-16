По данным пресс-службы ГАИ РБ, в Баймакском районе зарегистрировано ДТП, в котором два человека погибли и три пострадали. По предварительной информации, накануне ночью на 102 км автодороги Магнитогорск — Ира 27-летний водитель «Шкоды Октавиа» допустил столкновение со встречной машиной «ВАЗ-2115» под управлением 19-летнего водителя.
В результате ДТП 37-летняя пассажирка «Шкоды» и пассажирка отечественного автомобиля от полученных телесных повреждений скончались на месте до приезда «скорой». 19-летний пассажир «ВАЗ-2115» и водители обоих машин с различным травмами были доставлены в больницу.
Еще одно ДТП произошло в Дуванском районе. По предварительным данным, в субботу вечером на ул. Центральной в селе Лемазы 19-летний водитель, не имеющий водительского удостоверения, управляя «Шевроле Нива», совершил наезд на 65-летнего пешехода.
По результатам освидетельствования водителя установлено алкогольное опьянение — прибор показал 0,663 мг/л.
В аварии пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи.
По факту обоих ДТП проводятся проверки, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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