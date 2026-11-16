В Благовещенском районе полицейские задержали 44-летнего мужчину по подозрению в незаконном обороте наркотиков. При досмотре у него нашли телефон с координатами тайников-закладок, сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

На месте, указанном в телефоне, сотрудники полиции обнаружили пакет с синтетическим наркотиком массой 0,543 грамма. Мужчина признался в содеянном.

Полиция возбудила уголовное дело за покушение на хранение наркотических средств. Подозреваемому запрещена смена места жительства до окончания расследования.