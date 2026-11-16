В Благовещенском районе полицейские задержали 44-летнего мужчину по подозрению в незаконном обороте наркотиков. При досмотре у него нашли телефон с координатами тайников-закладок, сообщили в пресс-службе МВД по РБ.
На месте, указанном в телефоне, сотрудники полиции обнаружили пакет с синтетическим наркотиком массой 0,543 грамма. Мужчина признался в содеянном.
Полиция возбудила уголовное дело за покушение на хранение наркотических средств. Подозреваемому запрещена смена места жительства до окончания расследования.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.