В Башкирии задержали наркосбытчиков

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотиков, психотропных веществ, их аналогов либо содержащих их растений» (ч. 1 ст. 228.1 УК РФ). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет, сообщили в МВД Башкирии.

Ранее в Стерлитамаке мать младенца отправили в колонию за наркотики. Суд отменил отсрочку наказания и приговорил местную жительницу к 5,5 годам колонии за повторное хранение наркотиков.