В Башкирии мать младенца отправили в колонию за наркотики

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, в мае этого года женщина через мессенджер заказала наркотическое средство, получила координаты тайника-закладки и забрала его. Вскоре ее задержали сотрудники полиции. При личном досмотре у женщины изъяли запрещенные вещества в крупном размере.
С учетом позиции гособвинителя суд назначил ей наказание в виде 4 лет лишения свободы. Ранее, в марте этого года, женщине была предоставлена отсрочка отбывания наказания в связи с наличием на иждивении четырехмесячного ребенка. Однако в период отсрочки женщина вновь совершила тяжкое преступление.
В связи с этим суд отменил отсрочку отбывания наказания по предыдущим приговорам и назначил ей 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
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