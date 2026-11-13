Уфимку отправили в колонию за очередное нападение на экс-сожителя

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, в июле этого года во время «пьяного» конфликта подсудимая ударила ножом бывшего сожителя в грудь. Мужчина выжил, но ему был причинен тяжкий вред здоровью.

Ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное деяние в отношении пострадавшего. Суд с учетом позиции гособвинителя назначил ей наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.