Жителя Башкирии осудили за госизмену и совершение диверсии

По информации ведомства, в 2025 году местный житель по заданию украинских спецслужб совершил за деньги диверсии на объектах сотовой связи в Уфе. При попытке поджечь еще несколько таких объектов в Дёмском районе его задержали с поличным сотрудники УФСБ.
Апелляционным определением Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции злоумышленник был признан виновным по статьям «государственная измена» и «диверсия». Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет 6 месяцев, с отбыванием в течение первых 4 лет в тюрьме, оставшегося срока наказания – в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, судом установлено дополнительное ограничение свободы на 1 год после отбытия основного срока наказания.
Приговор уже вступил в законную силу.
Ранее в Уфе осудили банду вымогателей.
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