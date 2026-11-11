В Уфе осудили банду вымогателей

По данным объединенной пресс-службы судов РБ, мужчины действовали сообща. Они выслеживали своих жертв, врывались к ним в дома, избивали и под угрозами расправы требовали отдать деньги.
В одном из эпизодов схема была особенно жестокой: злоумышленники отобрали у мужчины ключи от автомобиля, заставили его сесть в машину, привезли к ближайшему банкомату и под угрозой смерти вынудили перевести все средства на их счета.
В зависимости от роли каждого, четверых мужчин признали виновными в вымогательстве, разбое, грабеже и угоне автомобиля. Суд назначил им реальные сроки — от 3 лет 3 месяцев до 6 лет 6 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание осужденные будут в колонии общего режима. Свою вину в суде они признали лишь частично.
Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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