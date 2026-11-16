Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в июле 2025 года мужчина за рулем «Лады Ларгус» при повороте на перекрестке автодороги Уфа — Оренбург допустил столкновение с «Киа Оптима», двигавшейся по встречной полосе.
В аварии двое пассажиров отечественного автомобиля скончались на месте происшествия, водитель иномарки — в медицинском учреждении. Кроме того, здоровью пассажирки иномарки был причинен тяжкий вред.
Обвиняемый не признал свою вину. Суд с учетом позиции гособвинителя назначил ему наказание в виде 4 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев.
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