Житель Башкирии убивал чужой домашний скот из-за мяса

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, с мая по июль этого года обвиняемый отслеживал коров и лошадей, пасущихся вдали от населенных пунктов и остававшихся без присмотра. Животных он отстреливал из самодельного гладкоствольного ружья.
Он разделывал туши в лесу и на территории своего домовладения, а мясо сбывал в Магнитогорске.
Всего действиями обвиняемого владельцам животных причинен ущерб на общую сумму 490 тыс. рублей.
Обвиняемый признал вину и возместил ущерб в полном объеме. Уголовное дело направили в Баймакский районный суд для рассмотрения по существу.
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