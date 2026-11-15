Жителя Башкирии осудили за нападение на сотрудника вневедомственной охраны

Мужчина, игнорируя требование представителя правоохранительных органов выйти из салона автомобиля, в котором находился, и проследовать для дальнейших разбирательств, резко дернул его за правую руку, причинив физическую боль и вред здоровью средней тяжести.

Подсудимый не признал вину. Суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период.