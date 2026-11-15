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09:24 (UTC+5), 15 Ноября 2026

В Башкирии пьяный водитель погубил жизнь 20-летней девушки

В Белорецке 26-летнему мужчине предстоит отбыть лишение свободы за смертельное ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

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Ксения Калинина ИА «Башинформ»
Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»
Ксения Калинина
Cпециальный корреспондент

По информации пресс-службы прокуратуры РБ, в феврале 2025 года пьяный водитель за рулем автомобиля «Лада Ларгус» нарушил ПДД и допустил боковое скольжение автомобиля с последующим его опрокидыванием в кювет.

В ДТП 20-летняя девушка скончалась на месте аварии.

Обвиняемый не признал свою вину. Суд с учетом позиции гособвинителя назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года.

Также был удовлетворен гражданский иск матери погибшей о компенсации морального вреда на сумму 1,5 млн рублей.

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