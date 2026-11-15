В Башкирии пьяный водитель погубил жизнь 20-летней девушки

По информации пресс-службы прокуратуры РБ, в феврале 2025 года пьяный водитель за рулем автомобиля «Лада Ларгус» нарушил ПДД и допустил боковое скольжение автомобиля с последующим его опрокидыванием в кювет.
В ДТП 20-летняя девушка скончалась на месте аварии.
Обвиняемый не признал свою вину. Суд с учетом позиции гособвинителя назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года.
Также был удовлетворен гражданский иск матери погибшей о компенсации морального вреда на сумму 1,5 млн рублей.
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