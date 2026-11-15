В Башкирии при пожаре в жилом доме спасли 19 человек

Огнём было повреждено домашнее имущество на площади 2 кв. метра, а также потолочное покрытие по всей площади квартиры.
Пожар ликвидировали огнеборцы МЧС России. Из зоны воздействия опасных факторов по лестничному маршу в сопровождении пожарных были спасены 19 человек, в том числе 4 ребёнка.
Причину пожара предстоит установить дознавателю МЧС России, сообщили в пресс-службе ведомства.
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