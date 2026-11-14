Житель Башкирии отдал крупную сумму «продавцу» автомобиля

В Нефтекамске 70-летний пенсионер лишился крупной суммы, пытаясь купить автомобиль. Мужчина искал новый автомобиль на официальных сайтах компаний по продаже машин и созванивался с продавцами по выбранным объявлениям. Затем ему позвонил неизвестный, представившийся менеджером крупного автосалона, и рассказал о выгодных условиях покупки.
Под предлогом «таможенных расходов» мошенник выманил 700 тысяч рублей. Потом выставили счет еще на 1,1 млн рублей. К этому моменту нефтекамец осознал, что имеет дело с обманом и отказался продолжать сотрудничество. Затем обратился с заявлением в полицию.
Возбуждено уголовное дело. Сейчас проводится расследование, сообщили в пресс-службе МВД Башкирии.
Ранее в Уфе 64-летняя сотрудница медицинского учреждения отдала мошенникам три миллиона рублей.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.