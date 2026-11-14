Житель Башкирии отдал крупную сумму «продавцу» автомобиля

В Нефтекамске 70-летний пенсионер лишился крупной суммы, пытаясь купить автомобиль. Мужчина искал новый автомобиль на официальных сайтах компаний по продаже машин и созванивался с продавцами по выбранным объявлениям. Затем ему позвонил неизвестный, представившийся менеджером крупного автосалона, и рассказал о выгодных условиях покупки.

Под предлогом «таможенных расходов» мошенник выманил 700 тысяч рублей. Потом выставили счет еще на 1,1 млн рублей. К этому моменту нефтекамец осознал, что имеет дело с обманом и отказался продолжать сотрудничество. Затем обратился с заявлением в полицию.

Возбуждено уголовное дело. Сейчас проводится расследование, сообщили в пресс-службе МВД Башкирии.

Ранее в Уфе 64-летняя сотрудница медицинского учреждения отдала мошенникам три миллиона рублей.