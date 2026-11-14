В Башкирии после вмешательства прокуратуры подрядчику погасили долг

В Башкирии после вмешательства прокуратуры погашена задолженность перед подрядчиком на сумму более 1 млн рублей

Прокуратура Белокатайского района проверила исполнение законодательства о защите прав субъектов предпринимательской деятельности. Об этом сообщает прокуратура Башкирии.

Установлено, что в августе 2026 года между администрацией Белокатайского района и коммерческой организацией был заключен контракт на выполнение работ по текущему ремонту автомобильной дороги. Фирма обязательства выполнила, однако своевременно денежные средства ей не были перечислены. Размер задолженности составил более 1 млн рублей.

По итогам проверки главе муниципалитета внесено представление, в отношении его заместителя возбуждено дело об административном правонарушении.

После прокурорского вмешательства задолженность перед субъектом предпринимательства погашена.

Ранее прокуратура Башкирии добилась взыскания в пользу ребёнка компенсации морального вреда за несчастный случай в образовательном учреждении.