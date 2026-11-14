В Башкирии после вмешательства прокуратуры подрядчику погасили долг

В Башкирии после вмешательства прокуратуры погашена задолженность перед подрядчиком на сумму более 1 млн рублей
Прокуратура Белокатайского района проверила исполнение законодательства о защите прав субъектов предпринимательской деятельности. Об этом сообщает прокуратура Башкирии.
Установлено, что в августе 2026 года между администрацией Белокатайского района и коммерческой организацией был заключен контракт на выполнение работ по текущему ремонту автомобильной дороги. Фирма обязательства выполнила, однако своевременно денежные средства ей не были перечислены. Размер задолженности составил более 1 млн рублей.
По итогам проверки главе муниципалитета внесено представление, в отношении его заместителя возбуждено дело об административном правонарушении.
После прокурорского вмешательства задолженность перед субъектом предпринимательства погашена.
Ранее прокуратура Башкирии добилась взыскания в пользу ребёнка компенсации морального вреда за несчастный случай в образовательном учреждении.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.