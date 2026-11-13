В Уфе гимназия заплатила за увечья школьника, полученные во время драки

В надзорное ведомство обратился законный представитель несовершеннолетнего. По данным пресс-службы республиканской прокуратуры, в марте прошлого года в здании учебного заведения во время урока между учащимися первого класса произошел конфликт, в ходе которого один из них несколько раз ударил по голове другого. Несовершеннолетний получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей затылочной области.

По результатам проверки образовательное учреждение было привлечено к административной ответственности по статье «нарушение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций» и штрафу в размере 50 тысяч рублей.

В интересах несовершеннолетнего прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда и возмещении материального ущерба. Суд удовлетворил требования прокурора, обязав гимназию выплатить пострадавшему более 100 тысяч рублей. После вмешательства прокуратуры деньги были перечислены отцу ребенка.