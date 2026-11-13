В Уфе должностных лиц УУНиТ заключили под стражу

Советский районный суд рассмотрел ходатайства следователя и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 9 января 2027 года в отношении двоих должностных лиц Уфимского университета науки и технологий. Один из них подозревается, другой — обвиняется в преступлениях по статьям «превышение должностных полномочий» и «организация незаконной миграции».
Как сообщили в объединенной пресс-службе судов РБ, с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года должностные лица, действуя в составе группы лиц, организовали незаконное зачисление иностранных абитуриентов в высшее учебное заведение. Путём внесения недостоверных сведений о набранных баллах в автоматизированные программы вступительных испытаний они обеспечили поступление не менее чем четырём иностранным гражданам без фактической сдачи ими экзаменов.
Затем эти лица оформили документы, необходимые для незаконного въезда и последующего незаконного пребывания на территории РФ.
Постановления суда в законную силу пока не вступили.
В пресс-службе УУНиТ «Башинформу» прокомментировали случившееся.
«В УУНиТ были проведены оперативно-розыскные мероприятия. Советский районный суд Уфы избрал в отношении двоих должностных лиц университета меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 9 января 2027 года. Постановления суда в законную силу не вступили. Университет оказывает всестороннее содействие правоохранительным органам и принимает необходимые меры для недопущения подобных нарушений», — заявили в вузе.
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