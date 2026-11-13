Суббота, 14 Ноября 2026
Уфа
+1 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Происшествия
15:17 (UTC+5), 13 Ноября 2026

В Уфе у должностных лиц УУНиТ обыскали жилье и забрали автомобиль

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РБ пресекли противоправную деятельность группы, причастной к организации незаконной миграции.

Добавить в предпочтительные источники Google
МВД по РБ Мах
Фото: МВД по РБ | Мах
Ксения Калинина
Cпециальный корреспондент

По предварительным данным пресс-службы МВД по РБ, с января 2023 года по декабрь 2025 года два должностных лица одного из уфимских вузов, действуя в составе организованной группы из корыстной и иной личной заинтересованности, организовали канал незаконной миграции.

«Используя служебное положение и доступ к автоматизированным программам, достоверно зная, что иностранные абитуриенты сдают вступительные испытания дистанционно и самостоятельно, фигуранты обеспечивали зачисление иностранцев в высшее учебное заведение без фактической сдачи ими экзаменов. Путем внесения в автоматизированные программы университета недостоверных сведений о набранных баллах в сторону их увеличения злоумышленники способствовали автоматическому включению абитуриентов в конкурсные списки и их дальнейшему поступлению», – проинформировали в ведомстве.

Затем эти сотрудники оформляли документы, необходимые для незаконного въезда и последующего незаконного пребывания на территории РФ.

Подозреваемых задержали. По местам их жительства провели обыски.

Видео: пресс-служба МВД по РБ | Мах
Другие видео

В пресс-службе СУ СКР по РБ сообщили, что первым отделом по расследованию особо важных дел начальнику управления по работе с абитуриентами уфимского университета и начальнику отдела тестирования того же подразделения предъявили обвинение в превышении должностных полномочий и организации незаконной миграции. Судом по ходатайству следователя в отношении обоих обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«Следователи проверяют наличие аналогичных преступных фактов, а также устанавливают иных лиц, причастных к их совершению», — заявили в следственном управлении.

Ранее в пресс-службе УУНиТ «Башинформу» прокомментировали случившееся.

В Уфе должностных лиц УУНиТ заключили под стражу
Происшествия
Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Добавить в предпочтительные источники Google
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Все темы
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Авторы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru