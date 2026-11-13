В Уфе у должностных лиц УУНиТ обыскали жилье и забрали автомобиль

По предварительным данным пресс-службы МВД по РБ, с января 2023 года по декабрь 2025 года два должностных лица одного из уфимских вузов, действуя в составе организованной группы из корыстной и иной личной заинтересованности, организовали канал незаконной миграции.

«Используя служебное положение и доступ к автоматизированным программам, достоверно зная, что иностранные абитуриенты сдают вступительные испытания дистанционно и самостоятельно, фигуранты обеспечивали зачисление иностранцев в высшее учебное заведение без фактической сдачи ими экзаменов. Путем внесения в автоматизированные программы университета недостоверных сведений о набранных баллах в сторону их увеличения злоумышленники способствовали автоматическому включению абитуриентов в конкурсные списки и их дальнейшему поступлению», – проинформировали в ведомстве.

Затем эти сотрудники оформляли документы, необходимые для незаконного въезда и последующего незаконного пребывания на территории РФ.

Подозреваемых задержали. По местам их жительства провели обыски.