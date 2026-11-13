В Уфе у должностных лиц УУНиТ обыскали жилье и забрали автомобиль

По предварительным данным пресс-службы МВД по РБ, с января 2023 года по декабрь 2025 года два должностных лица одного из уфимских вузов, действуя в составе организованной группы из корыстной и иной личной заинтересованности, организовали канал незаконной миграции.
«Используя служебное положение и доступ к автоматизированным программам, достоверно зная, что иностранные абитуриенты сдают вступительные испытания дистанционно и самостоятельно, фигуранты обеспечивали зачисление иностранцев в высшее учебное заведение без фактической сдачи ими экзаменов. Путем внесения в автоматизированные программы университета недостоверных сведений о набранных баллах в сторону их увеличения злоумышленники способствовали автоматическому включению абитуриентов в конкурсные списки и их дальнейшему поступлению», – проинформировали в ведомстве.
Затем эти сотрудники оформляли документы, необходимые для незаконного въезда и последующего незаконного пребывания на территории РФ.
Подозреваемых задержали. По местам их жительства провели обыски.
В пресс-службе СУ СКР по РБ сообщили, что первым отделом по расследованию особо важных дел начальнику управления по работе с абитуриентами уфимского университета и начальнику отдела тестирования того же подразделения предъявили обвинение в превышении должностных полномочий и организации незаконной миграции. Судом по ходатайству следователя в отношении обоих обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
«Следователи проверяют наличие аналогичных преступных фактов, а также устанавливают иных лиц, причастных к их совершению», — заявили в следственном управлении.
Ранее в пресс-службе УУНиТ «Башинформу» прокомментировали случившееся.
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