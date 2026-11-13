В Башкирии остановили бензовоз, который сползал по трассе с тоннами топлива

По информации госкомитета РБ по ЧС, на скользком подъеме недалеко от села Нугуш груженый «КамАЗ» начал скатываться назад. В цистерне находилось 6 тонн топлива.

На место оперативно прибыли спасатели поисково-спасательного отряда села Нугуш. Чтобы не допустить столкновения и обезопасить других участников движения, специалисты сразу выставили сигнальные конусы, перекрыв опасный участок дороги, пока большегруз оставался на склоне. На помощь пришли и дорожные службы — работники ДРСУ отсыпали проезжую часть песком. Как только сцепление колес с дорогой восстановилось, водитель смог взять ситуацию под контроль.

Чтобы исключить любые риски на оставшемся отрезке пути, спасатели сопроводили бензовоз до ближайшей заправки. По итогу никто не пострадал, разлива топлива удалось избежать.

Ранее Башинформ сообщал, что из-за снега, сильного ветра, гололёда и ухудшения видимости на отдельных участках дорог введены временные ограничения движения для грузового и пассажирского транспорта.