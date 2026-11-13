Смертельное ДТП: в Башкирии водитель Chery Tiggo врезался в стоящую ГАЗель

По предварительным данным, накануне в восьмом часу вечера на 4 км автодороги Белебей — Туймазы — Шаран 47-летний водитель Chery Tiggo допустил наезд на остановившийся из-за поломки ГАЗель Next.
В результате ДТП 45-летняя пассажирка Chery Tiggo от полученных травм скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи. Водитель Chery Tiggo госпитализирован.
«По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — добавили в ГАИ Башкирии.
Ранее в Уфе возбудили дело после ДТП с пассажирским автобусом, сообщил Башинформ.
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