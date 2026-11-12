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12:51 (UTC+5), 12 Ноября 2026

В Уфе возбудили дело после ДТП с пассажирским автобусом

Следователи СКР по РБ проверят безопасность перевозок.

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Ксения Калинина ИА «Башинформ»
Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»
Ксения Калинина
Cпециальный корреспондент

Как сообщалось ранее, утром 12 ноября около остановки «Городской дворец культуры» произошло ДТП с пассажирским автобусом. В результате аварии несколько человек получили травмы и были госпитализированы.

Следственный отдел по Орджоникидзевскому району возбудил уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Следователи устанавливают все обстоятельства аварии. Им предстоит дать правовую оценку действиям лиц, которые отвечали за безопасность пассажирских перевозок на этом маршруте, сообщили в пресс-службе СУ СКР по РБ.

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