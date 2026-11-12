В Уфе возбудили дело после ДТП с пассажирским автобусом

Как сообщалось ранее, утром 12 ноября около остановки «Городской дворец культуры» произошло ДТП с пассажирским автобусом. В результате аварии несколько человек получили травмы и были госпитализированы.
Следственный отдел по Орджоникидзевскому району возбудил уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Следователи устанавливают все обстоятельства аварии. Им предстоит дать правовую оценку действиям лиц, которые отвечали за безопасность пассажирских перевозок на этом маршруте, сообщили в пресс-службе СУ СКР по РБ.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.