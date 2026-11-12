В ГАИ Уфы сообщили подробности ДТП с участием автобуса

По данным пресс-службы ГАИ РБ, сегодня около девяти часов утра напротив дома № 176 по проспекту Октября водитель управлял автобусом «Газель Некст», который следовал по маршруту № 228. В какой-то момент он не справился с управлением и допустил наезд на металлическое ограждение.
В автобусе находилось 15 пассажиров. Сейчас медицинские работники осматривают их. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции Уфы, обстоятельства ДТП уточняются.
Ранее Башинформ сообщал, что в Уфе на проспекте Октября маршрутка врезалась в ограждение.
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