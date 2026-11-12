В Уфе на проспекте Октября маршрутка врезалась в ограждение

Сегодня около 8 часов на остановке «Городской дворец культуры» произошла авария с маршруткой. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, «Газель Некст» врезалась в ограждение.
По данным прокуратуры Башкирии, несколько пассажиров получили травмы и доставлены в больницу.
На месте работают сотрудники ГАИ и представители прокуратуры. Надзорное ведомство проверит исполнение законодательства об организации пассажирских перевозок, в том числе в части обеспечения требований безопасности при эксплуатации транспортного средства.
Ранее «Башинформ» сообщал о том, что в Уфе массово проверяют водителей автобусов.
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