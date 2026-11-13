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11:34 (UTC+5), 13 Ноября 2026

Курьезный угон в Башкирии: ключи подошли, но машина оказалась чужой

В Нефтекамске 34-летний местный житель предстанет перед судом за угон автомобиля.

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Ксения Калинина ИА «Башинформ»
Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»
Ксения Калинина
Cпециальный корреспондент

По информации пресс-службы МВД по РБ, мужчина, ранее уже имевший судимость, распивал алкоголь у знакомых в микрорайоне Касёво. Ночью он решил ехать домой, вышел на улицу и принял припаркованную «Ладу» за машину своих друзей. Ключи от его собственного автомобиля, которые были у него с собой, подошли к замку зажигания. Мужчина завел чужую машину и поехал, но вскоре заметил, что к ней прицеплен прицеп. Он вышел, отцепил его, а затем угодил в яму. Пытаясь выбраться, угонщик разбил фару и повредил подкрыльник.

Утром мужчина проснулся у себя дома и позвонил приятелям, чтобы предупредить об «оставленной» машине. Узнав, что автомобиль принадлежит их соседу, он решил вернуть его на место, но по дороге сорвал с «Лады» государственные номера.

К этому времени настоящий владелец уже заявил об угоне, и машину остановили сотрудники ДПС. Подозреваемый дал признательные показания. Помимо уголовной ответственности по статье «неправомерное завладение автомобилем без цели хищения», ему придется полностью возместить владельцу ущерб за разбитую фару, подкрыльник и сорванные номера.

Ранее начальник ГАИ Башкирии обратился к водителям с предупреждением.

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