Курьезный угон в Башкирии: ключи подошли, но машина оказалась чужой

По информации пресс-службы МВД по РБ, мужчина, ранее уже имевший судимость, распивал алкоголь у знакомых в микрорайоне Касёво. Ночью он решил ехать домой, вышел на улицу и принял припаркованную «Ладу» за машину своих друзей. Ключи от его собственного автомобиля, которые были у него с собой, подошли к замку зажигания. Мужчина завел чужую машину и поехал, но вскоре заметил, что к ней прицеплен прицеп. Он вышел, отцепил его, а затем угодил в яму. Пытаясь выбраться, угонщик разбил фару и повредил подкрыльник.
Утром мужчина проснулся у себя дома и позвонил приятелям, чтобы предупредить об «оставленной» машине. Узнав, что автомобиль принадлежит их соседу, он решил вернуть его на место, но по дороге сорвал с «Лады» государственные номера.
К этому времени настоящий владелец уже заявил об угоне, и машину остановили сотрудники ДПС. Подозреваемый дал признательные показания. Помимо уголовной ответственности по статье «неправомерное завладение автомобилем без цели хищения», ему придется полностью возместить владельцу ущерб за разбитую фару, подкрыльник и сорванные номера.
Ранее начальник ГАИ Башкирии обратился к водителям с предупреждением.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.