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10:07 (UTC+5), 13 Ноября 2026

Арест «Лексуса» заставил уфимского лихача погасить крупный долг

Судебные приставы Калининского районного отделения Уфы взыскали со злостного нарушителя ПДД более 435 тысяч рублей после ареста его автомобиля.

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Ксения Калинина ИА «Башинформ»
Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»
Ксения Калинина
Cпециальный корреспондент

35-летний житель Калининского района Уфы накопил 257 исполнительных производств за систематические нарушения ПДД. В его послужном списке — многочисленные превышения скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора, езда без пристёгнутого ремня безопасности и неоднократный выезд на полосу встречного движения. Общая сумма задолженности, включая начисленный исполнительский сбор, превысила 435 тысяч рублей.

Мужчина был осведомлен о претензиях судебных приставов, однако систематически игнорировал вызовы на приём в отдел и не спешил погашать долг.

Приставы проверили имущественное положение должника и установили, что в его собственности находится автомобиль марки «Лексус». В ходе дальнейших исполнительных действий транспортное средство было обнаружено во дворе одного из жилых домов в селе Иглино. Машину арестовали и изъяли.

Лишившись автомобиля, должник был вынужден погасить всю сумму задолженности в полном объёме. После поступления средств арест с «Лексуса» был снят, а транспортное средство возвращено владельцу, сообщили в республиканской службе судебных приставов.

Ранее спасатели Уфы сняли напуганную кошку с 12-метровой высоты.

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