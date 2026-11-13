Спасатели Уфы сняли напуганную кошку с 12-метровой высоты

Как рассказали в УГЗ Уфы, на улице Кольцевой домашняя кошка выбежала на улицу и, спасаясь от собак, забралась на высокое дерево. Перепуганная хозяйка-девочка плакала рядом. Её заметили прохожие и вызвали спасателей.

Спасатели с помощью лестницы и альпинистского снаряжения сняли кошку с высоты 12 метров и передали её хозяйке. К счастью, животное не пострадало.

Ранее уфимцы спасли жизнь двум кошкам. Одна из них упала в колодец, другая – на крышу, сообщал Башинформ.