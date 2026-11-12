Житель Башкирии ранил брата ножом из-за громкой музыки

Конфликт произошел вечером между двумя братьями, которые распивали спиртные напитки. Ссора началась из-за громкой музыки: один брат отказался сделать ее тише, на что второй ответил нецензурной бранью и попытался выгнать его из дома. В ответ младший брат замахнулся на старшего ножом, ранил его и высказал угрозу. Потерпевший — инвалид I группы, который не может самостоятельно передвигаться, — воспринял угрозу всерьез.

Нападавший спрятал нож на веранде пустующего родительского дома, но позже сам рассказал обо всем полиции. Он признал вину, заявив, что хотел лишь напугать родственника и прекратить ссору, а не убивать его.

Уголовное дело уже направили в Белорецкую межрайонную прокуратуру, сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

Ранее уфимка после ссоры с подругой подожгла ее дом.