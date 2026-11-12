Уфимка после ссоры с подругой подожгла ее дом

В результате частично сгорела пристройка летней кухни. Довести преступление до конца не удалось по независящим от злоумышленницы обстоятельствам.

В судебном заседании женщина частично признала вину и заявила о готовности возместить причинённый ущерб, а также помочь потерпевшей с переездом в другое жильё.



Постановление суда не вступило в законную силу.

Ранее стали известны подробности пожара в общежитии на улице Блюхера, в котором пострадали четверо детей.